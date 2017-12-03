Bilindiği gibi üniversite sınavı sistemine baştan aşağı yenileme geldi ve yeni sınav sisteminde üniversiteye giriş sınavının adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak değiştirildi. İlk oturumu Haziran ayında yapılacak olan yeni sınav sisteminin Temel Yeterlilik testine ilişkin örnek soru kitapçığı yayınlandı.

Haziran ayında ilk oturumu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın Temel Yeterlilik testi örnek soru kitapçığının ÖSYM internet sitesi üzerinde yayınlandığı öğrenildi.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞINDA KAÇ SORU VAR?

ÖSYM tarafından internet sayfası üzerinden yayınlanan Temel Yeterlilik sınavı örnek soru kitapçığında toplamda 125 soru bulunuyor. Önümüzdeki sene uygulanacak olan yeni sistem Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda üniversite adaylarını Türkçe ve Matematikten 40 soru, Sosyal Bilimlerden 25 soru ve Fen Bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplamda 125 soru bekliyor. Bu sorular ÖSYM internet sitesinde yayınlanan örnek soru kitapçığında yer alıyor.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

Önümüzdeki yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan yeni sınav sistemi YKS’nin 2 oturumdan oluşacağı bilgisi daha önce kamuoyu ile paylaşılmış ve kamuoyuna detaylı bilgilendirmeler yapılmıştı.2018 yılı YKS sınavının tarihi ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik sınavının 23 Haziran 2018 tarihinde, ikinci oturum olan Yabancı Dil sınavının ise 24 Haziran 2018 tarihinden gerçekleştirileceği duyuruldu.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 YKS sonuçlarının 23 H-24 Haziran’da yapılacak olan sınav sonrasında 31 Temmuz tarihinde adaylara açıklanacağı bilgisi verildi.