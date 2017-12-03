Almanya'nın Saarbruecken kentinde çok katlı bir apartmanda başlayan yangın facia ile sonuçlandı. Yangına 100’den fazla itfaiye eri müdahale ederken, yangında ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Saarbruecken kentinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Yangın bir anda büyürken, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

100’DEN FAZLA İTFAİYE ERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın, Almanya'nın Saarbruecken kentinde bulunan çok katlı apartmanda çıktı. Yetkililerden alınan bilgilere göre yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı. Binanın birinci ya da ikinci katında patlak veren yangın, hızla üst katlara yayıldı. Yangına 100’den fazla itfaiye eri müdahale ederken, 25 polis de bölgeye sevk edildi. Henüz yangının neden çıktığı konusunda yetkililerden bir açıklama yapılmadı.