Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül’ün Ebru Gündeş hakkında söylediği sözler şaşkınlık yarattı. Ebru Gündeş’in kendisine sen insan değilsin şeklinde sözler sarf ettiğini söyleyen Morgül’ün yolda görse kafasını çevireceğini ve onu affetmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Şimdilerde eşi Reza Zarrab ile Türkiye’nin sıcak gündeminde olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’e Yılmaz Morgül’den şoke eden sözler geldi. Gündeş’le aralarında geçen sorunu açıklayan Morgül, ünlü şarkıcıyı asla affetmeyeceğini ve yolda görse kafasını çevireceğini söyledi.

‘ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR AFFETMEYECEĞİM’

Türkiye’nin önemli seslerinden olan Yılmaz Morgül’den meslektaşı Ebru Gündeş için şoke eden sözler geldi. Morgül’ün verdiği bir röportajda Ebru Gündeş’in kendisine yanlış yaptığını ve ‘Sen insan değilsin’ şeklinde sözler sarf ettiğini söyleyen Morgül, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’i ömrünün sonuna kadar affetmeyeceğini söyledi.

‘ÇOK KÖTÜLÜĞÜ DOKUNDU BANA’

Verdiği bir röportajda şimdilerde Türkiye’nin sıcak gündeminde yer alan ve eşi Reza Zarrab’tan boşanacağı haberleri ile gündemde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş hakkında açıklamalar yapan Yılmaz Morgül’ün güzel sanatçı ile aralarında yaşanan olayları anlattığı ve Gündeş’in kendisine çok kötülüğü dokunduğunu söylediği öğrenildi. 1998 yılında İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş’le birlikte bir gazinoda dönüşümlü olarak sahne aldıklarını söyleyen Morgül, gazinoda ilerleyen haftalarda artık hep Yılmaz Morgül’ün sahne alacağının söylenmesi ile Gündeş’in kendisine olan tavırlarının değiştiğini söyleyen Morgül, Ebru Gündeş benim assolistliğimi kıskandı dedi. Yolda görse kafasını çevireceğini söyleyen Morgül, ‘Onu asla affetmeyeceğim’ diyerek adeta ateş püskürdü.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com