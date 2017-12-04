Merak edilen 4 Aralık 2017 Pazartesi Güncel Altın Fiyatları belli oldu. Altını birikim yapmak için kullanan vatandaşlar bugün güncel altın fiyatlarını merak içerisinde bekliyor. Peki, 4 Aralık 2017 Pazartesi Gram Altın Ne Kadar? Bugün Çeyrek Altın Kaç Para? Altın haftanın ilk gününde kaç para oldu? Kapalıçarşı’da bugün çeyrek altın kaç lira? İşte Altın fiyatları hakkında son durum…

4 Aralık 2017 Pazartesi Güncel Altın Fiyatları merakla bekleniyor. Altın bugün kaç lira oldu? 04.12.2017 gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç para? Birikim, yatırım ya da hediyelik için altın almak isteyen vatandaşlar bütün bu soruların yanıtını merak ediyor. Biz de sizler için güncel altın fiyatlarını araştırdık. İşte merak edilen 04.12.2017 güncel altın fiyatlarında son durum sorusunun yanıtı haberimizin devamında sizleri bekliyor…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 04 ARALIK 2017

Bugün gram altın Kapalıçarşı’da 161,10 Liradan alınırken, 161,15 liradan satılıyor. Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları ise bugün 257,80 liradan alınıyor ve 264,25 liradan satılıyor. Bugün yarım altın fiyatları ise 515,60 lira alış, 528,49 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Cumhuriyet altını bugün 1067,58 liradan alınıp 1083,72 liradan satışa sunuluyor. Haftanın ilk gününde Tam ziynet altını ise 1030,28 liradan alınıyor, 1063,27 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİR, NEDEN DÜŞER?

Altın dünya genelinde yatırım yapmak için en çok tercih edilen değerli madenler arasında yer almaktadır. Ülkemizde altın fiyatları, siyasi gelişmelere bağlı olarak yükselmekte ve düşmektedir. Ülkemizde altın daha çok yatırım ve hediyelik olarak tercih edilir. Hediyelik olarak en çok kullanılan altın cinsi çeyrek altındır. Vatandaşlarımız genel olarak gram altın ve çeyrek altını yatırım için de tercih etmektedir.