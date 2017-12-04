4 Aralık 2017 Pazartesi günlük burç yorumları merak içerisinde bekleniyor. Haftaya burcunun ne söylediğini öğrenmeden başlamak istemeyenler için biz de bugünün burç yorumlarını araştırdık. Peki, 4 Aralık 2017 Pazartesi günlük burç yorumlarında hangi burcu neler bekliyor? Bugün hangi burç daha dikkatli olmalı? İşte, 04.12.2017 günlük burç yorumları…

Burcunuzun yorumuna bakmadan haftalık planlarınızı yapamayanlardansanız, 4 Aralık 2017 Pazartesi günlük burç yorumları sizler için sitemizde yer alıyor. 4 Aralık 2017 Pazartesi Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay günlük burç yorumları neler söylüyor? Bugün aşk, sağlık, iş ve para konusunda sizleri hangi gelişmeler bekliyor? İşte günlük burç yorumları ve detaylar…

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Koç burçları için bu hafta işler yolunda. Özellikle aşk konusunda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. İlişkiniz varsa her şey yolunda olacak, yoksa yeni bir ilişki için ilk adımı atacaksınız. İş yerinde disipli davranışlarınız sayesinde çok seviliyorsunuz ve bu da size başarının kapılarını ardında kadar açıyor diyebiliriz.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızın kötü gittiği bir dönemdesiniz. Bugünlerde sevgilinizin baskısı biraz sizi bunaltmış gibi görünüyor. Ondan uzaklaşmaya başladınız. İş hayatınızda ise her şey yolunda olacak. Fakat maddi anlamda sorun yaşayacağınız bir döneme girmek üzeresiniz, biraz dikkat etmenizde yarar var.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dikkat İkizler! Haftanın ilk günü sizin için duygusal anlamda oldukça yoğun geçecek. Bu ara ikili ilişkilerinizde başarılı bir döneme gireceksiniz, aşka bir fırsat vermenin zamanı gelmiş olabilir. Maddi konularla fazla meşgul olacağınız bir döneme giriyorsunuz, bu konuda dikkatli olsanız iyi olacak.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal haliniz bu günlerde bir hayli karışık gibi görünüyor. Hatta bu ara sevgilinizin sizi çok dikkate almadığını da düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bu sizin bir kuruntunuz ve neden bu şekilde bir kuruntu yaptığınız üzerine düşünmezseniz ilişkiniz kısa süre içerisinde bitme noktasına gelebilir.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunu biraz zor geçirmiş olabilirsiniz, ama merak etmeyin haftanın ilk günü sizin için sakin geçecek. Başarılarınıza başarı katmak için biraz daha disiplinli olmanızda yarar var. Her ne kadar paranızın değerini bilseniz de yine de maddi anlamda biraz dikkatli olmanızda yarar var bizden söylemesi.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Cesaretiniz aşk anlamında kırılmış durumda. Ancak karşınıza öyle biri çıkacak ki bu konuda cesaretinizi yeniden toplayacak ve yeni adımlar atacaksınız. İş konusunda da yakın bir arkadaşınızla sizi ortaklık bekliyor. Fakat bu konuda sonuca ulaşmak için iyice düşünmenizde yarar var.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizi beklentilerinizin çok üstünde yaşadığınız bir dönemdesiniz. Tabii ki bu durumda mutlu olmamak da kaçınılmaz. Önünüze güzel fırsatların geleceği bir dönemdesiniz ama bu fırsatları değerlendirmek için farklı bir bakış açısı geliştirmenizde de yarar var.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevreniz sizi son dönemlerde fazla etkiliyor. Ama siz de onları fazlası ile etkiliyorsunuz. Bu ara duygularınızın değişmesi olası ve bu durum sizi bile şaşkınlığa uğratabilir. Enerjiniz bu ara düşük ve çok isteksiz davranışlar içerisindesiniz. Maddi anlamda yine sıkıntılı bir döneme giriyorsunuz, bu nedenle paranıza dikkat etmelisiniz.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde iş hayatında sorun yaşama ihtimaliniz var. Fakat ılımlı davranışlarınız nedeniyle bu sorunları daha kolay aşabilirsiniz. Yaptığınız maddi birikimler, son dönemlerde yaşayacağınız sorunları daha kolay atlatmanızı sağlayacak. Sağlık anlamında sorun yaşayabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz, bir an önce doktora görünseniz iyi edersiniz.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İsteksiz tavırlarınız nedeniyle iş hayatınızda zorlu bir döneme girebilirsiniz. Biraz silkinmenizde ve eski halinize dönmenizde yarar var. Bu şekilde devam etmenizin size zararları oldukça büyük olacak gibi görünüyor. İçine kapanık bir hal aldınız. Yalnızlığa iyice alışmış gibi görünüyorsunuz ve bunu devam ettirmekte de kararlısınız.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karşılıksız aşk yaşamaktan hala yorulmadınız mı? Yine kalbinizi yoracak bir aşkın içerisine kendinizi bırakmış gibi görünüyorsunuz. Siz her ne kadar bu durumdan memnun olsanız da yavaş yavaş yorulmaya başladınız. Biraz kendinize konsantre olun ve enerjinizi de yükseltmeye başlayın.

4 ARALIK 2017 PAZARTESİ BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hareketli bir hafta sizleri bekliyor Balıklar. Gündeme iş konusunda gelecek bazı olaylar sizi de yakından ilgilendiriyor. Eğer bu durumdan zarar görmek istemezseniz, enine boyuna bu durumu düşünmenizde yarar var. Bu ara aşk hayatında da güçlü bir döneme giriyorsunuz, yeni ilişkiye kapılarınızı açabilirsiniz.