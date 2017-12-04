Savaşçı Dizisi 23. son bölüm ile bu akşam Fox Tv’de ekranlara geldi. Kılıç Timi, bu defa zorlu bir görev için Azerbaycan’da. Kaçırılan mühendisleri kurtarmak için yola çıkan Kılıç Timi, bu görevinde üstesinden gelebilecek mi? İşte Savaşçı Dizisi Son Bölümde yaşananlar ve Savaşçı Dizisi 24. Yeni Bölüm Fragmanı…

Savaşçı Dizisi Son Bölümde yine heyecan doruktaydı. Kılıç Timi, bu defa kardeş ülke Azerbaycan’da kaçırılan ve Irak’ın kuzeyine götürülen mühendisleri kurtarmak için yola çıktı. Peki, bu defa Kılıç timini görev sırasında neler bekliyor? Azeri halkı kılıç timini nasıl karşıladı? İşte Savaşçı Dizisi 23. son bölümde yaşananlar ve Savaşçı Dizisi 24. yeni bölüm fragmanı…

SAVAŞÇI DİZİSİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Kılıç Timi, Azerbaycan Özel Kuvvetler timi ile buluşmak için yola çıkar. Ancak Temo, yolda Azerbaycan timine bir tuzak hazırlamıştır. Kağan’ın dikkati ile tim bu tehlikeyi atlatır. Henüz bu işin içinde de Temo’nun olduğundan habersiz olan Tim, mühendislerin tutulduğu yere ulaştığında Temo’nun bu işte de parmağı olduğunu fark eder. Fakat bu defa Kılıç Timi, Temo’yu alt etmeyi başarır ve mühendisleri kurtarır. Mühendis çiftin birbirine olan aşkları Kağan Yüzbaşı’nı çok etkilemiştir. Hemen Aslı’yı arayan Kağan, ayak üstü ona evlenme teklif eder. Bu teklifin ardından Kubilay’ın da işin içine dahil olması ile ortalık bir anda karışır. Haydar’dan gelen telefon ise Kağan’ın aklını karıştırmıştır. Kağan, bir kez daha Haydar için yollara düşecektir.

SAVAŞÇI DİZİSİ 24. BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı Dizisi 23. son bölümün ardından izleyenler, Savaşçı Dizisi 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak etmeye başladı bile. Henüz, Savaşçı Dizisi yeni bölüm fragmanı Fox Tv’de yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlandığında sizlerle de sitemizden paylaşacağız.