Sosyal medya, Erzincan Orduevi'nde çekilen görüntülerin ardından ayağa kalktı. Bir asker, görüntülerde yavru kediye akıl almaz işkenceler yapıyor. Er ve aşırı alkollü olduğu iddia edilen asker hakkında, vatandaşların ihbarı üzerine Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hakkında bu çerçevede tutanak hazırlanan T.H. isimli zanlı, askeri inzibatlar tarafından yakalandı.

Bu vahşet sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntüler, Erzincan Orduevi'nde çekildi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde, bir asker yavru bir kediye akıl almaz işkenceler yapıyor. Binlerce kişinin tepki gösterdiği video nedeniyle adli makamlar da harekete geçti ve er olduğu iddia edilen asker yakalandı.

KEDİYE YAPMADIĞI EZİYET KALMADI

Erzincan Ordu evinin önünde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sivil bir kişi önce siyah yavru kediyi eline alıyor ve tokatlıyor. Asker olduğu öğrenilen kişi, kediyi daha sonra demirlere bastırıp yere fırlatıyor. Hayvan can çekişirken hala durmayan zanlı, yavru kediye tekme atıp, ardından da araçların geçtiği yola atıyor.

CUMHURİYET SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından harekete geçen Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, er olduğu belirtilen ve aşırı alkollü olduğu iddia edilen T.H. hakkında soruşturma başlattı. Hakkında düzenlenen tutanak doğrultusunda askeri inzibatlar tarafından gözaltına alındı. Ayrıca alkollü olduğu iddia edilen zanlının adli makamlarda uyuşturucu kullanmaktan kaydının da olduğu belirtildi.

SÜLEYMAN SOYLU’DA AÇIKLADI

Konu hakkında Twitter’den bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da video ile ilgilendiğini ve inceleteceğini söyledi. Bu açıklamadan sonra bir açıklama daha yapan Soylu, konu hakkında Erzincan Valisi’nin açıklama yapacağını belirterek, Adli ve idari soruşturma başladığını duyurdu.