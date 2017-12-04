Müge Anlı canlı yayın izleme linki her gün merakla aranıyor. Yayın sırasında izleyemeyenler, Müge Anlı 4 Aralık Pazartesi Son Bölümde neler yaşandı sorusunun yanıtını arıyor. Ölü bulunan Mehmet Abalak’ın katili kim? 6 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan Fatma Uyanık’tan haber var mı? Mehmet Abalak’ın ölümünde gözaltına alınan eşi Pınar Abalak, serbest bırakıldı mı? Müge Anlı 4 Aralık Pazartesi Son Bölümde neler oldu? İşte, Müge Anlı son bölümde yaşananlar ve Müge Anlı canlı yayın izleme linki…

ATV’nin başarılı sunucu Müge Anlı ile ekranlara getirdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programın son bölümünde eşi ile boşanma aşamasında olan Mehmet Abalak ölü bulunmuş ve ardından da eşi Pınar Abalak gözaltına alınmıştı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Aralık 2017 Pazartesi son bölümde neler yaşandı? Mehmet Abalak olayında yeni gelişmeler var mı? Pınar Abalak serbest kaldı mı? İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

PINAR ABALAK SERBEST BIRAKILDI

Mehmet Abalak’ın ölümünün ardından gözaltına alınan eşi Pınar Abalak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mehmet Abalak’ın cenazesi ise incelenmek üzere yeniden alındı. Pınar Abalak’ın soruşturma sonuçlanana kadar kadın sığınma evinde kalması bekleniyor.

BAYRAM DİŞKAYA CİNAYTİNDE KARAR ÇIKTI

2014 yılında Şanlıurfa Siverek de öldürülen Bayram Dişkaya’nın eşi Perihan Dişkaya canlı yayında gözyaşı dökmüştü. Fakat dökülen gözyaşlarının sahte olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Mustafa Ç. Bayram Dişkaya’yı boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Sanıklara mahkemeden ceza yağdı.

MERSİN’DE GENÇ KIZI MİNİBÜSTEN ZORLA KAÇIRDILAR

Mersin Horumlu da 20 yaşındaki Zelal Topçul, amcasının iki oğlu ve onların 4 arkadaşı tarafından zorla kaçırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında genç kızın yaşadığı dehşet anları da gözler önüne serildi. Genç kız hala bulunamadı.