TV 8’in hem eğlendiren hem de kazandıran yarışması Yemekteyiz 66. Bölüm ile bugün ekrana geldi. Yemekteyiz 4 Aralık 2017 Yeni Bölümde bu hafta yeni yarışmacılar yarışıyor. Her gün bir yarışmacının yemeklerini hazırladığı ve rakiplerine sunduğu program Yemekteyiz 66. Bölüm Yeni Haftanın Yarışmacıları Kimler? Yemekteyiz 4 Aralık 2017 Yeni Bölümde Neler Oldu? Bugün hangi yarışmacı yarıştı ve kaç puan aldı?

TV 8’de hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programı Yemekteyiz 66. Bölüm ile haftanın ilk gününde bugün yeni yarışmacıları tanıtıyor. Yemekteyiz Yeni bölümde haftanın ilk yarışmacısı evinde rakipleri için 3 saatte yemeklerini hazırlayacak ve sunacak. Peki, Yemekteyiz 4 Aralık 2017 Yeni Bölümde hangi yarışmacı yarışacak? Yemekteyiz 66. Bölüm Yeni Haftanın Yarışmacıları Kimler?

YEMEKTEYİZ 4 ARALIK 2017 HAFTANIN YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Yemekteyiz yeni hafta heyecanı başladı. Bu haftanın ilk gününde Şevki Bey yarışacak. Sakin duruşu ile dikkat çeken Şevki Bey, bugün evinde rakiplerini ağırlayacak.

Haftanın ikinci gününde ise Alev Taşkın yarışacak. 53 yaşında ve Kayserili olan yarışmacı, organizatör olarak çalışıyor.

Haftanın 3. gününde yarışacak olan 24 yaşındaki Enis Fesçi, ekonomist, bekar ve yalnız yaşıyor. Aslen İzmirli olan yarışmacı, müzik grubunda da basçılık yapıyor.

Haftanın 4. gününde Rusya doğumlu Elena Karadağ yarışacak. Diş hekimi olan Elena hanım evli ve ikiz çocuk sahibi.

Haftanın finalinde ise 61 yaşındaki Mukadder Vurgun yarışacak. Ev hanımı olan yarışmacı 46 yıllık evli.

YEMEKTEYİZ 4 ARALIK 2017 ŞEVKİ BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz 4 Aralık 2017 Yeni Bölümde Şevki bey rakiplerini evinde ağırlıyor. Misafirlerine yemeklerini hazırlayan Şevki beyin evinde yaşananları da sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Şevki bey, bugün rakiplerine ilk olarak Tavuk suyuna çorba ikram etti. Çorbanın lezzeti beğenildi, ama kıvamı biraz sulu bulundu. Ara sıcak olarak Şevki bey yarışmacı arkadaşlarına içli köfte ve el açması börek ikram etti. Börek beğenildi, ancak içli köfte yarışmacılar tarafından beğenilmedi. Şevki Bey ana yemek olarak da et ve pilav ikram etti. Şevki Bey’in ana yemeği genel anlamda beğenildi. Şevki bey, tatlı olarak yarışmacılara sütlaç ikram etti. Sütlaç da genel anlamda beğenildi, ancak bazı yarışmacılar pilavdan sonra sütlaç ikram edilmesini eleştirdi.

YEMEKTEYİZ 4 ARALIK 2017 ŞEVKİ BEY KAÇ PUAN ALDI?

Şevki bey haftanın ilk gününde Alev Hanımdan 6, Mukadder hanımdan 3, Enis beyden 4 ve Elena hanımdan 6 puan aldı ve günü 19 puanla tamamladı.