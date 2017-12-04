Kanal D’de Ivana Sert ve Kemal Doğulu’nun jüri üyesi oldukları Alışveriş Melekleri 4 Aralık 2017 Son Bölüm ile bugün yayındaydı. Melekler, Simay Tokatlı, Ayşegül Doğan ve Nihal Candan yeni yarışmacılarını bugün birinci olabilmek için hazırladı. Her gün ayrı bir konsepte göre hazırlanan yarışmacılar en düşük bütçe ile kombinlerini tamamlamaları durumunda +1 puanın da sahibi oluyor. Peki, Alışveriş Melekleri 4 Aralık 2017 Son Bölüm günün birincisi kim oldu?

Alışveriş Melekleri 4 Aralık 2017 yeni bölüm ile bugün ekrana geldi. Peki, Alışveriş Melekleri 4 Aralık 2017 Son Bölümde günün konsepti ne oldu? Bugün hangi yarışmacı, en düşük bütçe ile kombinini yaptı. Peki, Alışveriş Melekleri 4 Aralık 2017 Son Bölümde günün birincisi kim oldu?

ALIŞVERİŞ MELEKLERİ’NDE KONSEPT DEĞİŞTİ

Kanal D’nin yarışması Alışveriş Melekleri 4 Aralık 2017 Son Bölümde konsept değişikliğine gidildi. Yarışmada meleklere bir kişi daha eklendi. Bundan sonra Melekler de yarışmacısı ile birlikte elenecek. Ayşenur Balcı ve Zeynep yarışmaya yeni Melekler olarak katıldı.

DENİZ AKKAYA JÜRİ ÜYESİ OLDU

Alışveriş Melekleri 4 Aralık 2017 yeni bölümde diğer bir sürpriz ise Deniz Akkaya oldu. Bundan sonra yarışmada Deniz Akkaya’da jüri üyesi olarak yarışmacılara yorum yapacak.

ALIŞVERİŞ MELEKLERİ 4 ARALIK 2017 GÜNÜN FİNALİNDE KİM KAZANDI?

Alışveriş Melekleri 4 Aralık 2017 günün finalinde Ayşenur ve yarışmacısı Çağla 5 puan, Nihal ve yarışmacısı Neslihan 5 puan, Ayşegül ve yarışmacısı Arzu 8 puan, Simay ve yarışmacısı Handan 12 puan, Zeynep ve yarışmacısı Melike 13 puan aldı.