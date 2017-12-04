İstanbul Beyoğlu’nda bir araçtan rastgele ateş açıldı. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, polis de alarm durumuna geçti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda dün akşam saat 19.30 sularında meydana gelen olayca, Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan havaya ve çevreye rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

POLİS ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan Fatih E., Erdi Y., Ömer Emin E. Fırat D. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane önünde çevik kuvvet polisleri tarafından önlem alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın meydana geldiği sokakta, geniş güvenlik önlemleri altında çalışma yaptı. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta, bir otomobilin arka camına da kurşun isabet ettiği belirlendi. Sokakta Özel Harekat polisleri de şüpheli gördükleri kişileri durdurup kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sırasında durdurulan bazı araçlar da arandı. Çevredeki sokaklarda da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetim yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Diğer yandan hastanede tedavi altında olan yaralılardan Fırat D.’nin durumun ağır olduğu belirtildi.