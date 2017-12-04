﻿ Son Dakika! Ağrı Cezaevi’nde Korku Dolu Saatler: Askerler Gazdan Zehirlendi

Son Dakika! Ağrı Cezaevi’nde Korku Dolu Saatler: Askerler Gazdan Zehirlendi

Alınan son dakika bilgisinde Ağrı M tipi Kapalı Cezaevi’nde korku dolu saatler yaşandı. Cezaevi bahçesinde sızan metan gazının sonucunda bazı askerlerin zehirlendiği öğrenilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği belirlendi.

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Son Dakika! Ağrı Cezaevi’nde Korku Dolu Saatler: Askerler Gazdan Zehirlendi
Son Dakika! Ağrı Cezaevi’nde Korku Dolu Saatler: Askerler Gazdan Zehirlendi Tarih: 2017-12-04 Saat: 12:03:55
Güncelleme : 2017-12-04 12:03:55

Alınan son dakika bilgisinde Ağrı M tipi Kapalı Cezaevi’nde korku dolu saatler yaşandı. Cezaevi bahçesinde sızan metan gazının sonucunda bazı askerlerin zehirlendiği öğrenilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği belirlendi.

Olay, Ağrı’da Kapalı M Tipi Cezaevi’nin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cezaevinin bahçesinden sızan metan gazı bazı askerlerin zehirlenmesine sebep oldu. bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Cezaevine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan askerler burada tedavi altına alındı. Olayı öğrenen Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın hastaneye gelerek zehirlenen askerlerin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığı ve askerleri tek tek ziyaret ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar Gelecek…

 

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