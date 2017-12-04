Erzincan Orduevi’nde çekilen görüntüler herkesin kanını dondurmuştu. Orduevi’ndeki bir askerin kediye yaptığı işkence sosyal medyayı ayağa kaldırmış ve ilgili makamlara bildirilen olay sonrasında Genelkurmay harekete geçmişti. Kediye tekmeler atarak işkence yapan Er hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

Olay, Erzincan Orduevi’nde meydana geldi. Görüntülerde bir askerin kediye çeşitli işkenceler yaptığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler herkesi ayağa kaldırdı.

GENELKURMAY HAREKETE GEÇTİ

Erzincan’da Orduevi’nde meydana gelen bu vicdansız olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir açıklama geldi. Sosyal medyanın yoğun şikayetleri ve görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında söz konusu asker ile ilgili gerekli olan incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.

KEDİYE YUMRUK VE TEKMELERLE İŞKENCE ETTİ

Dün Orduevi’nde kaydedilen ve bir askerin kediye yumruk ve tekme atarak çeşitli işkenceler yaptığı görülen görüntüler herkesi dehşete düşürmüştü. Olayı gören vatandaşlar kediye yapılan işkenceyi görüntüleyerek durumu hemen gerekli mercilere bildirmişti. Olayın şikayet edilmesi üzerine Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti ve Erzincan Orduevi’ndeki Er T.H hakkında çıkarılan yakalama kararı ile Er T.H’nin askeri inzibatlar tarafından yakalandığı öğrenildi.

ASKER 221 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından alınan diğer bilgilerde, Erzincan Orduevi’ndeki skandala imza atan Er T.H’nin 221 promil alkollü çıktığı ve terhisine sadece 3 gün kaldığı öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın da soruşturma başlattığı öğrenildi.