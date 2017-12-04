PKK’ya yönelik Eruh ve Pervari’de düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen kalemtıraş şok etti. Hainler, kalemtıraşlı patlayıcı bile yapmışlar.

Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere yönelik Siirt'in Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Operasyonu"nda ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatı basınla paylaştı. 18 sığınağın tespit edilip tahrip edildiği operasyonda en dikkat çeken detay ise Kalemtraşın bomba olarak kullanılması oldu.

HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ

İl Jandarma Alay Komutanlığında operasyonda ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar basınla paylaşıldı. Etkinliğe katılan Vali Ali Fuat Atik, eski Kemerli köyü muhtarını katleden PKK’lı teröristlerden 3'ünün 16 Kasım'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HALKIN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Vali Ali Fuat Atik, Siirt halkının güvenlik güçlerine olan desteğinin sürdüğünü belirterek, 30 Kasım tarihinde bölgede barınma arayışındaki PKK'lı teröristlere yönelik Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasındaki Akmeşe bölgesinde büyük operasyon düzenlendiğini söyledi. Yaklaşık bir hafta operasyonun hazırlık aşamasının sürdüğünü belirten Vali Atik, belirlenen 18 sığınak ve barınağın imha edildiğini, teröristlerin kış üstlenmesi çabalarının boşa çıkarıldığını söyledi.

KALEMTIRAŞLA PATLAYICI DÜZENEĞİ YAPMIŞLAR

Hainlerin kullandığı yöntemler ise şok etti. Bomba yapımında kalemtıraş kullanan hainler, bu sistemi geçit açmak için kullanmış. Bu düzeneklerin yanı sıra operasyonda çok sayıda, silah, mühimmat ve patlayıcı da ele geçirildi.