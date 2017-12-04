Hastalıklardan korunmanın tek yolunun kimyasal ilaç kullanmak olduğunu sanıyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. Evinizde bulunan bir çok doğal malzeme de aslında hastalıklara ilaç. Fakat bunları nasıl değerlendireceğinizi ve ne için kullanacağınızı iyi bilmeniz şart.

Evde hazırlayacağınız ve şifa niyetine kullanacağınız birkaç doğal ilacı bugün sizlerle paylaşmak istedik. Hem çok vaktinizi almayacak, kolayca hazırlayabileceğiniz hem de son derece doğal olan bu tariflere artık geçelim. Bazılarını bildiğinize eminiz ama hiç duymadıklarınızı da bizden öğrenin istedik. İşte, size alternatif tedavi önerilerimiz…

SİYAH ÇAYI YANIKLAR İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ

Yaz aylarında fazla yanmaktan dolayı çektiğiniz acılara siyah çay ile son verebilirsiniz. Sallama siyah çayı ılık su içerisinde demleyin ve ardından yanık olan bölgelere siyah sallama çayın suyunu damlatın. İçerisinde tannik asit bulunan siyah çay, yanıkları kısa sürede iyileştirecektir.

KABARTMA TOZU ARI VE SİVRİSİNEK SOKMALARI İÇİN BİREBİR

Yaz aylarının kabusu sivrisinekler ve canınızı çok yakan arı sokmasının çözümü ise kabartma tozundan geçiyor. Su ile kabartma tozunu karıştırın ve bir peçete yardımı ile arının ya da sivrisineğin soktuğu yere sürün, sonuca siz de inanamayacaksınız.

ELMA SİRKESİ BOĞAZ AĞRSININ DA ÇÖZÜMÜ

Uzmanlar sürekli antibiyotik kullanımı konusunda uyarılarda bulunurken, artık boğaz ağrısı için alternatif bir tedavi yönteminden haberdar olmanızın zamanı geldi. Elma sirkesini yarım su bardağı su ile incelterek gargara yapın. Bu işlemi bir saat içinde birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.

NANE UYKUNUZU AÇIYOR

Sabahları uyandığınızda bir türlü kendinize gelemiyorsanız, bunun da çözümü oldukça kolay. Bir tutam taze naneyi koklayın ve uykunuzun açıldığına daha enerjik olduğunuza tanıklık edin.

BAL YARALARIN DAHA ÇABUK İYİLEŞMESİNİ SAĞLIYOR

Balın içerisinde bulunan laktik asit, yaraların daha kolay iyileşmesini sağlıyor. Özellikle çam balı bu konuda birebir.