﻿ Gelin Adayı Hanife Sosyal Medyayı Sallamaya Devam Ediyor! Yeni Arabasıyla Verdiği Poz Olay Oldu

Gelin Adayı Hanife Sosyal Medyayı Sallamaya Devam Ediyor! Yeni Arabasıyla Verdiği Poz Olay Oldu

İzdivaç programlarıyla izleyenlerin hafızasına kazınan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Hanife Gürdal’ın son olarak yeni aldığı arabasıyla paylaştığı bir poz takipçilerinden yorum üstüne yorum aldı. Birçok takipçi Hanife’nin reklamlardan kazandığı parayla altına araba çektiğini yazdığı görüldü.

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Gelin Adayı Hanife Sosyal Medyayı Sallamaya Devam Ediyor! Yeni Arabasıyla Verdiği Poz Olay Oldu
Gelin Adayı Hanife Sosyal Medyayı Sallamaya Devam Ediyor! Yeni Arabasıyla Verdiği Poz Olay Oldu Tarih: 2017-12-04 Saat: 16:07:03
Güncelleme : 2017-12-04 16:07:03

İzdivaç programlarıyla izleyenlerin hafızasına kazınan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Hanife Gürdal’ın son olarak yeni aldığı arabasıyla paylaştığı bir poz takipçilerinden yorum üstüne yorum aldı. Birçok takipçi Hanife’nin reklamlardan kazandığı parayla altına araba çektiğini yazdığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

İzdivaç programlarındaki skandalları ile akıllara mıh gibi kazınan gelin adayı Hanife, evlilik programlarında aradığı aşkı bulamamış ve kendisini işe adamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla paraya para demeyen Hanife sonunda kendisine bir araba aldı.

ARABASIYLA POZ VERDİ

Zuhal Topal’ın izdivaç programında izleyicinin karşısına çıkan ancak burada bir türlü beyaz atlı prensini bulamayan gelin adayı Hanife Gürdal, aradığı aşkı dışarda bulmuş ve dondurmacı sevgilisiyle aşkını doludizgin yaşamaya başlamıştı. Çoğu kez sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Hanife Gürdal, yine bir paylaşımda bulundu. Hanife’nin son yaptığı paylaşımda yeni aldığı arabası ile poz verdiği görüldü. Hanife’nin yaptığı paylaşımın altına binlerce yorum ve beğeni geldi. Çoğu takipçisi Hanife’nin reklamlardan kazandığı paralarla araba aldığını söyledi. Gelin adayı Hanife’nin yeni arabasının plakası da dikkat çekti. Hanife’nin yeni arabasının İzmir plakası taşıdığı görüldü. Diğer yandan bazı takipçilerinin fotoğrafın altına yeni arabasının da reklamını yapıyor gibi yorumlar yaptığı görüldü. Hanife’den ise yeni arabasının reklamını yapıp yapmadığı hakkında bir gönderi gelmedi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

 

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