Adana’da yaşanan cinayet akıllara durgunluk verdi. Serhan Gergin isimli şahsın eski ortak oldukları öğrenilen Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu’nu kafasından vurarak öldürdükleri öğrenildi.

Olay, Adana’da Gürselpaşa Mahallesinde saat 15.00 sularında bir kafede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Serhan Girgin, Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu’nun ortak bir kafe açtıkları fakat Serhan Girgin’in aradan bir süre geçtikten sonra ortaklıktan ayrıldığı öğrenildi. Üç şahsın bugün aralarında çıkan alacak verecek meselesi kanlı bitti. Eski ortaklardan Serhan Girgin’in Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu ile tartışmaya başladığı ve tartışmanın sonu büyük bir vahşetle bitti.

KUZEN OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Eski ortakların kafe önündeki kavgaları giderek büyürken Serhan Girgin’in belindeki tabancayı çıkararak kuzenleri olduğu öğrenilen Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu’nun başlarına ateş ettiği öğrenildi. Kuzenlerinin kafalarına ateş eden Serhan Girgin’in olay yerinden kaçtığı görüldü. Kafedeki müşteriler büyük bir şok yaşarken korku ve panikle kendilerini yere attıkları öğrenildi.

POLİS YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Serhan Girgin’in ateş başlarına ateş ederek yaraladığı iki kuzeni olay yerine çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Kuzenleri aynı zamanda da eski ortaklarının başına ateş ederek öldüren Serhan Girgin ise polis ekipleri tarafından her yerde aranmaya başladı.