Erzincan Orduevi'nde dün akşam çekilen görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Erzincan'da orduevi kapsında bir asker, yavru bir kediyi yakalayıp önce yumrukluyor, ardından yere fırlatıp tekmeler atıyordu. Olaydan sonra gözaltına alınan er, Taner H. (25) hakim karşısına çıktı ve cezası belli oldu.

Erzincan Orduevi'nde yavru kediye işkence yapan 25 yaşındaki Taner H. verdiği ilk ifadede hayvanları sevdiğini, 2 gün önce nişanlısından ayrıldığı için bunaldığını ve alkolün de etkisi ile ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan Er Taner H., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

YAVRU KEDİYE YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Erzincan kent merkezindeki subay orduevinde dün akşam meydana gelen olayda, Taner H, hafta sonu için çıktığı çarşı izninden dönerken, yolda yakaladığı bir yavru kediyi önce yumrukladı, ardından da hayvanı yere fırlatıp tekmeledi. Çevrede bulunan asker ve sivillerin şaşkın bakışları arasında yavru kediye işkence yapan er, sosyal medyada büyük tepki gördü. Daha sonra polis tarafından yakalanan Taner H., 2.21 promil alkollü çıktı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Bu sabah saatlerinde Erzincan Adliyesi’ne getirilen er Taner H. savcılıkta verdiği ifadede 2 gün önce nişanlısından ayrıldığını ve bunalıma girerek alkol aldığını, kendisinin de hayvan beslediğini ve o anlarda alkolün etkisi ile ne yaptığını bilmediğini söyledi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan er, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, yavru kediye işkence yapan er Taner H.’yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.