Çin'de yaşayan 17 yaşındaki genç kız, kendisine iPhone 8 alacak kişiye bekaretini vereceğini söyleyince, Ünlü vlogger harekete geçti. Genç kıza tuzak kuran Ünlü vlogger, hayatının dersini de verdi.

Çin’de yaşayan 17 yaşındaki genç kız, internet üzerinden “iPhone 8 karşılığında bekaretimi satıyorum” paylaşımını yapınca ülkenin ünlü vloggerlerinden biri harekete geçti. Xiao Chen olarak bilinen vlogger, genç kıza hayatının dersini vermek için iyi bir oyun hazırladı.

GENÇ KIZA TUZAK KURDU

Hemen genç kızla iletişime geçen Vlogger, bir cafede randevu verdiği kızın otaracağı yere gizli kamera koydu. Daha sonra genç kızın bir arkadaşı ile konuşmaları burada saniye saniye kaydedildi. Bu konuşmada genç kız, bütün arkadaşlarında iPhone 8 olduğunu, ancak kendisinde bu telefonu satın alacak para olmadığı için bir yabancı ile birlikte olarak telefonu almak istediğini söylüyordu. Yanında iPhone 8 getiren adamla bir otel odasına giden genç kız, burada yaşayacaklarından habersizdi.

OTEL ODASINDA KÖTÜ SÜRPRİZ

Otel odasında kız beklerken bir anda içeriye elinde kamera olan 4 erkek girdi. Adamları karşısında gören genç kız çığlıklar atarken, ünlü vlogger içeri girerek yaptığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu kızın yüzüne söyledi. Genç kızın kimliği gizli tutulurken, sosyal medyada olayın kurgu olduğuna inanan çok sayıda kişi var.