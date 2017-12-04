﻿ Serenay Sarıkaya Naifliği! Garson Başından Aşağıya Su Döktü, Onun Tavrı Alkışlandı

Serenay Sarıkaya Naifliği! Garson Başından Aşağıya Su Döktü, Onun Tavrı Alkışlandı

Serenay Sarıkaya'nın üzerine katıldığı bir ödül töreninde garson tarafından iki bardak su döküldü. Bu olaya bir çok ünlünün vereceği tepki tahmin bile edilemezken, Serenay Sarıkaya’nın olay sırasındaki tutumu alkışlandı.

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Serenay Sarıkaya Naifliği! Garson Başından Aşağıya Su Döktü, Onun Tavrı Alkışlandı
Serenay Sarıkaya Naifliği! Garson Başından Aşağıya Su Döktü, Onun Tavrı Alkışlandı Tarih: 2017-12-04 Saat: 21:48:37
Güncelleme : 2017-12-04 21:48:37

Serenay Sarıkaya'nın üzerine katıldığı bir ödül töreninde garson tarafından iki bardak su döküldü. Bu olaya bir çok ünlünün vereceği tepki tahmin bile edilemezken, Serenay Sarıkaya’nın olay sırasındaki tutumu alkışlandı. 

Serenay Sarıkaya, rol aldığı Fİ dizisindeki cesur sahneleri ile gündemden düşmüyor. Başarılı oyuncu sadece rolü ile değil, aynı zamanda insani yönü ve naifliği ile de konuşulmaya devam ediyor. Ününün  ve görüntüsünün aksine sıcacık bir kadın olan Serenay Sarıkaya, katıldığı ödül gecesinde başına gelen olaya karşı tutumu ile bir kez daha gönülleri fethetmeyi başardı. 

BAŞINDAN AŞAĞI SU DÖKÜLDÜ
Gecede servis yapan garsonlardan biri, içecekleri dağıtırken ayağının takılması sonucu iki bardak suyu oyuncu Serenay Sarıkaya’nın başından aşağıya döktü. Güzel oyuncunun alçak gönüllülüğü ve bu sırada sergilediği tutum ise gerçekten alkışlanacak nitelikteydi. Garsona hiç kızmayan Sarıkaya, gayet yapıcı ve olumlu bir tavırla yaklaştı. 

İşte O Anlar:

 

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