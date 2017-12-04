ABD'de yaşanan akıl almaz olayda, bir çift 4 aylık bebeklerini gördükleri televizyon reklamını denemek için mikrodalga fırına koydu. Anne babasının yaptığı bu akıl almaz olay sonucunda minik bebek ağır yaralandı.

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Derick ve Mikala Boyce-Slezak çifti çocuk istismarı suçlaması ile gözaltına alındı. Çiftin, gözaltına alınmasına neden olan olayın ise korkunç bir şey olduğu ortaya çıktı.

BEBEĞİ MİKRODALGA FIRINA KOYDULAR

Bir Tv reklamı izleyen cani çift, bunu denemek için bebeklerini mikrodalga fırına koydu. 4 aylık bebeğin vücudunda 1. derece yanık oluşurken, bebek olaydan sonra Kardinal-Glennon Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik bebeğin kafatasında kırık ve beyninde kanama olduğu da belirlendi. Ayrıca akıl almaz işler yapan çiftin, bebeğin yüzünün yanmasının ardından çamaşır suyu içeren bir havlu ile çocuğun yüzünü temizlemeye çalıştığı ve daha da kötü hale getirdiği belirtildi. Mahkemeye çıkarılan Derick'in ifadesi ouri Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Dairesi çalışanlarından biri tarafından da doğrulandı.

BİR BEBEKLERİNİ DE TERK ETMİŞLER

Ocak 2016’da bir kız bebekleri de olan çiftin, kısa süre sonra bu bebeği de Sosyal Hizmetlere teslim ettikleri öğrenildi. Karı koca tutuklanırken, kefalet ücreti olarak 500 bin dolar belirlendi.