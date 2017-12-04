﻿ Son Dakika! Mersin'de Kaçırılan Üniversite Öğrencisi Zelal Topçul Kurtarıldı

Son Dakika! Mersin'de Kaçırılan Üniversite Öğrencisi Zelal Topçul Kurtarıldı

Mersin'de, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Zelal Topçul, bindiği minibüsten amcasının oğulları olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılmıştı. Müge Anlı ve sosyal medyada da gündem olan olayın ardından genç kız gece saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

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Son Dakika! Mersin'de Kaçırılan Üniversite Öğrencisi Zelal Topçul Kurtarıldı
Son Dakika! Mersin'de Kaçırılan Üniversite Öğrencisi Zelal Topçul Kurtarıldı Tarih: 2017-12-04 Saat: 23:13:38
Güncelleme : 2017-12-04 23:13:38

Mersin'de, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Zelal Topçul, bindiği minibüsten amcasının oğulları olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılmıştı. Müge Anlı ve sosyal medyada da gündem olan olayın ardından genç kız gece saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. 

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Zelal Topçul, Mersin’de bindiği minibüste kaçırılmıştı. Polis ekipleri genç kızın ailesinin ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Zelal Topçul'u bulmak için çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Akdeniz ilçesindeki bir adreste bulunan Zelal Topçul, polis tarafından kurtarıldı. 

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kurtarılan Zelal’in ilk görüntüleri de paylaşılırken, polis olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Zelal Topçul, olayın ardından ailesine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

İşte Zelal’i kaçıranlar:

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