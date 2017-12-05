Söz 25. Yeni Bölüm Fragmanı izleyenler tarafından merak edilmeye başladı bile. Pazartesi gecelerinin reyting rekortmeni olan Söz dizisi 24. Son Bölümde yine nefes kesti. Tim, Agah ile birlikte sınırı geçmeye çalışırken, Çolak da onlara izin vermemek için elinden geleni yapıyor. Bahar’ın görev yaptığı kampta ise işler hiç yolunda değil. Bir salgın, bütün kampı tehdit ediyor. Eylem’de kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldı. İşte Söz Dizisi 24. Son Bölüm özeti ve Söz 25. Yeni Bölüm Fragmanı...

Yavuz ve Tim’i, terör örgütünün yeni lideri Agah’ı sınır ötesinde yakalamayı başardı. Şimdi ise yeni görevleri Agah’ı sağ olarak Türkiye’ye götürmek ve istihbarata teslim etmek. Tim, sınır ötesinde ve Ortadoğu’nun en tehlikeli bölgelerinden birinde, yanlarında Agah ile birlikte kurtulmaya çalışıyor. Yardım eli ise Bölgedeki Türk Büyükelçiliği’nden geliyor. İşte Söz Dizisi 24. Son Bölümün özeti…

SÖZ DİZİSİ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, Tim’i ile birlikte düzenlediği başarılı operasyonda Agah’ı ele geçirdi. Fakat, tehlike hala geçmedi. Çünkü Tim sınır ötesinde ve burası oldukça tehlikeli. Tim, Agah ile birlikte tehlikeli bir yolculuğun ardından Türk Büyükelçiliği’ne ulaştı ancak iyice deliren Çolak, teröristlerle birlikte Türk Büyükelçiliği’nin etrafını sardı. Polis Özel Harekat’ın da desteği ile Yavuz ve Tim, oradan kurtulmak için yeni bir mücadelenin içine girdi. Diğer yandan Eylem de büyük bir tehlikede. Bahar’ın görev yaptığı kampta ise salgın bir hastalık hızla yayılıyor. Hastalığın bulunması için Bahar yeni bir sağlık taraması istedi.

SÖZ DİZİSİ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz 25. Yeni Bölüm Fragmanı son bölümün ardından izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Yavuz, annesi hakkında gerçekleri öğrenecek mi? Henüz, Söz 25. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlanmadı.