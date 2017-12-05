4 Aralık 2017 Reyting Sonuçları araştırılmaya başlandı bile. Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk, Kırgın Çiçekler, O Ses Türkiye reytinglerde hangi sırada yer aldı sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Bu akşam Star TV’de Söz, TV 8’de O Ses Türkiye, Kanal D’de Siyah Beyaz Aşk, ATV’de Kırgın Çiçekler, Show Tv’de ise Çukur dizileri reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Peki, 4 Aralık 2017 Reyting Sonuçları birincisi kim oldu?

4 Aralık 2017 Pazartesi reytingleri herkes tarafından merak ediliyor. Bu akşam yine çok iddialı bir gece geride kaldı ve 4 Aralık 2017 Reyting Sonuçları belli oldu. Peki, 4 Aralık Pazartesi reyting sıralamasında Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk, Kırgın Çiçekler, O Ses Türkiye Hangisi Birinci? 4 Aralık Pazartesi TOTAL, AB birincileri kim oldu?

SÖZ DİZİSİNDE KEŞANLI ÖLDÜ MÜ?

4 Aralık 2017 Reyting Sonuçları birincisi Star Tv’nin dizisi Söz oldu. Söz yeni bölüm ile nefes kesti. Fakat dizinin bölüm finalinde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Keşanlı, bomba yüklü araca bindi, teröristler tarafından vurulan araç patladı. Şimdi dizinin hayranları Söz son bölümde Keşanlı öldü mü sorusunun yanıtını merak ediyor?

ÇUKUR ZİRVEYİ ZORLAMAYA BAŞLADI

Show Tv’de başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Deniz Çiçek’in paylaştığı yeni dizi Çukur ise reytinglerde ikinci sıraya oturmayı başardı. Çukur dizisi, yakaladığı başarı ile artık Söz dizisinin tahtını sallamaya başladı. İlerleyen haftalarda Pazartesi reytinglerinde Çukur dizisi bir sürpriz yapabilir ve zirveye oturabilir.