ATV’de yayınlanan Müge Anlı 5 Aralık Salı Son Bölümde neler yaşandığı izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün canlı yayında Mersin’de bindiği minibüste zorla kaçırılan Zelal Topçul konuşulmuş, genç kızın kaçırılma görüntüleri kan dondurmuştu. Gece saatlerinde Zelal Topçul’un kurtarıldığı haberi geldi. Peki, Müge Anlı 5 Aralık 2017 son bölümde neler oldu? Zelal Topçul'un Kaçırılması ve Kurtarılmasının Detayları neler?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Aralık 2017 son bölümde yine önemli konular gündeme geldi. Mersin’de dün kaçırılan 20 yaşındaki Zelal Topçul’un kaçırılma görüntüleri ilk kez Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanmıştı. Program sırasında genç kızdan hala bir haber yoktu. Ancak gece saatlerinde üniversiteli Zelal’den iyi haber geldi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarılan Zelal neler yaşadı? İşte Müge Anlı 5 Aralık Salı Son Bölümde yaşananlar…

ZELAL TOPÇUL’UN KAÇIRLMASININ DETAYLARI

Müge Anlı bugün Zelal Topçul’un kaçırılmasına ilişkin detayları anlattı. Olayla ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Müge Anlı, 4 kişinin serbest bırakıldığını 6 kişinin ise hala gözaltında olduğunu söyledi. Olaydan sonra Zelal’in evinde bir bayram havası olduğunu söyleyen Anlı, kendi ekiplerinin de orada olduğunu dile getirdi. Zelal’in ailesine güzel haberin verildiği anları da paylaşan Müge Anlı o anların görüntülerini de paylaştı, Zelal’in evinde bu defa mutluluk gözyaşları aktı.

İBRAHİM BEY, ÇİLEM’İN GERÇEK BABASI ÇIKMADI

22 yıl sonra babasını bulan Çilem, İbrahim Bey’i babası olarak kabul etmişti. Ancak İbrahim Bey’in ailesinin DNA testi istemesi ile gerçeğin aslında öyle olmadığı ortaya çıktı. DNA sonucunda İbrahim Bey’in kızı çıkmadı.

FATİH BAYRAK DENİZLİ’DE YAKALANDI

Denizli’de eşinin kendisini arkadaşları ile aldattığını düşünerek bir ölüm listesi hazırlayan ve Soner ile Murat’ın kaybolmasından sorumlu tutulan Fatih Bayrak, Denizli’de yakalandı. Gözaltına alınan Fatih Bayrak şu anda emniyette sorgulanıyor. Murat ve Soner’in başına ne geldiği Fatih Bayrak’ın ifadesinin ardından belli olacak.