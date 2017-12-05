﻿ Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölümde Neler Oldu? Yemekteyiz 5 Aralık Alev Hanım Kaç Puan Aldı?

Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölümde Neler Oldu? Yemekteyiz 5 Aralık Alev Hanım Kaç Puan Aldı?

Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölüm haftanın ikinci gününde Alev Hanım yarışıyor. Alev Hanım, dün Şevi beyin masasında oldukça iddialı konuşmuş ve çiğ köftenin nasıl yapılacağını herkese göstereceğini söylemişti. Peki, Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölümde Alev Hanım 3 saat içinde yemeklerini yetiştirdi mi? Alev Hanım rakiplerine hangi menüyü hazırladı? Yemekteyiz 5 Aralık Alev Hanım Kaç Puan Aldı?

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Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölümde Neler Oldu? Yemekteyiz 5 Aralık Alev Hanım Kaç Puan Aldı?
Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölümde Neler Oldu? Yemekteyiz 5 Aralık Alev Hanım Kaç Puan Aldı? Tarih: 2017-12-05 Saat: 07:04:58
Güncelleme : 2017-12-05 07:04:58

Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölüm haftanın ikinci gününde Alev Hanım yarışıyor. Alev Hanım, dün Şevi beyin masasında oldukça iddialı konuşmuş ve çiğ köftenin nasıl yapılacağını herkese göstereceğini söylemişti. Peki, Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölümde Alev Hanım 3 saat içinde yemeklerini yetiştirdi mi? Alev Hanım rakiplerine hangi menüyü hazırladı? Yemekteyiz 5 Aralık Alev Hanım Kaç Puan Aldı?

TV 8 Yemekteyiz 5.12.2017 yeni bölüm ile bugün ekrana geldi. Haftanın ikinci gün yarışmacısı Alev Hanım, en güzel yemeklerini bugün rakipleri için hazırladı. Organizatör olarak çalışan Alev Hanım’ın menüsünde neler vardı? Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Alev Hanım kaç puan aldı ve Alev Hanımın masasında neler yaşandı? İşte bütün sorularınızın yanıtı…

 

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