Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölüm haftanın ikinci gününde Alev Hanım yarışıyor. Alev Hanım, dün Şevi beyin masasında oldukça iddialı konuşmuş ve çiğ köftenin nasıl yapılacağını herkese göstereceğini söylemişti. Peki, Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Yeni Bölümde Alev Hanım 3 saat içinde yemeklerini yetiştirdi mi? Alev Hanım rakiplerine hangi menüyü hazırladı? Yemekteyiz 5 Aralık Alev Hanım Kaç Puan Aldı?

TV 8 Yemekteyiz 5.12.2017 yeni bölüm ile bugün ekrana geldi. Haftanın ikinci gün yarışmacısı Alev Hanım, en güzel yemeklerini bugün rakipleri için hazırladı. Organizatör olarak çalışan Alev Hanım’ın menüsünde neler vardı? Yemekteyiz 5 Aralık 2017 Alev Hanım kaç puan aldı ve Alev Hanımın masasında neler yaşandı? İşte bütün sorularınızın yanıtı…