Fox Tv’nin izlenme rekorları kıran moda yarışması Stil Avcıları 5 Aralık 2017 yeni bölüm ile yine bomba gibi geldi. Bugün yine Melekler ve Yıldızlar takımından birer yarışmacı, günün konsepti ile podyuma çıkacak ve en yüksek puanı almak için yarışacak. Peki, Stil Avcıları 5 Aralık 2017 Günün Konsepti Ne? 5 Aralık 2017 Stil Avcıları yeni bölümde günün yüksek puanını Melekler Mi Yıldızlar mı aldı? İşte Stil Avcıları 5.12.2017 Günün Birincisi Melekler Mi Yıldızlar Mı sorusunun yanıtı…

Hafta içi her gün Fox Tv’de yayınlanan Stil Avcıları 5 Aralık 2017 son bölüm ile bugün ekranlara geldi. Stil Avcıları 5.12.2017 Günün Birincisi kim olacak sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Bugün yarışmada bir konsept daha olacak ve iki takımdan birer yarışmacı bu konsepti en iyi şekilde yapabilmek için yarışacak. Peki, Stil Avcıları 5 Aralık 2017 Günün Konsepti Ne? Stil Avcıları 5 Aralık 2017 kim kazandı?

STİL AVCILARI 5 ARALIK 2017 GÜNÜN KONSEPTİ NE?

Stil Avcıları bugün yeni bölüm ile ekrana geliyor. Henüz yarışmacılar podyuma çıkmadan önce Melekler kulisinde büyük bir kavga yaşandı. Melekler takımından Nükhet ve Ecem kuliste birbirine girdi. Bu sırada Maty’nin de tepki vermesi üzerine kavga iyice büyüdü. Bugün Stil Avcıları’nda günün konsepti Sırt dekolteli abiye elbise. Bugün Yıldızlar Takımı’ndan İdil, Melekler Takımı’ndan ise Buket yarışıyor.

STİL AVCILARI 5 ARALIK 2017 GÜNÜN BİRİNCİSİ MELEKLER Mİ, YILDIZLAR MI?

Stil Avcıları’nda bugün daha yüksek puanı alan Melekler Takımı oldu. Fakat buna rağmen Yıldızlar takımı hala 2 puan önde. Melekler Takımının içinde tartışmalar da giderek büyüyor.