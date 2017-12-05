Alışveriş Melekleri 5 Aralık 2017 yeni bölüm ile bugün ekrana geliyor. Programda artık 5 Melek ve yarışmacısı var. Her hafta bir Melek yarışmacısı ile birlikte yarışmaya veda edecek. Alışveriş Melekleri yeni haftada bir sürpriz daha yapmış ve Deniz Akkaya’da jüri olarak programa dahil olmuştu. Peki, Alışveriş Melekleri 5 Aralık 2017 Günün Konsepti ne?

lışveriş Melekleri 5 Aralık 2017 Günün birincisi kim oldu? Alışveriş Melekleri 5 Aralık 2017 en yüksek puanı kim aldı?

Kanal D’de yayınlanan moda yarışması Alışveriş Melekleri jürisine Ivana Sert ve Kemal Doğulu’nun yanı sıra Deniz Akkaya da katıldı. Programda bir format değişikliğine gidildi ve Meleklere iki yeni isim daha eklendi. Daha önce Simay Tokatlı, Nihal Candan ve Ayşegül Doğan’ın yarışmacıları ile birlikte yarıştığı programda artık Ayşenur Balcı ve Zeynep Öztürk de olacak. İşte, Alışveriş Melekleri 5 Aralık 2017 son bölümde yaşananlar…