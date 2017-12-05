Zaman zaman vücutta zaman zaman da beklenmedik anlarda yaşanan olaylar sonucunda yaralar, yanıklar veya ağrılarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızda yaşadığınız ve cildinizde görülen bazı problemlerden bu doğal yollarla kolayca kurtulabilirsiniz.

SİYAH ÇAY YANIKLARIN İLACI

Özelliklede yaz aylarında güneşlenmeden meydana gelen yanıklara herkesin elinde bulunan sallama siyah çay birebir. Yapmanız gereken tek şey siyah çayınızı ılık halde demleyerek sallama poşetinden yanan bölgelerinize damlatın. Siyah çayın içinde bulunan tannik asit yaralarınıza birebir iyi gelecek.

BOĞAZ AĞRILARINIZA ELMA SİRKELİ ÇÖZÜM

Kış aylarında herkesin en az bir kez karşılaştığı boğaz ağrılarına çözüm olarak yapmanız gereken tek şey yarım su bardağı su ve elma sirkesini karıştırmak ve bir saat içinde birkaç kez gargara yapmak.

ARI VE SİVRİSİNEK SOKMALARINA KABARTMA TOZU TEDAVİSİ

Herkesin başına gelen sivrisinek ve arı sokmaları gibi durumlarda yapılması gereken en basit yöntem kabartma tozunu su ile karıştırmak ve yara oluşan bölgeye sürmek. Bu yöntem srı veya sivrisinek ısırıklarınızı hemen iyileştirecek.

SOĞUK ALGINLIĞINIZA TAVUK ÇORBASIYLA VEDA EDİN

Soğuk algınlığı geçiriyorsanız tek ihtiyacınız olan tavuk çorbası içmek. Bilimsel araştırmalarında kanıtladığı tavuktaki iyileştirici etkinin soğuk algınlığına da iyi geldiği öğrenildi.

AYAK AĞRILARINIZA AĞIZ GARGARALARI İLE VEDA EDİN

Kuşkusuz tüm vücudu bütün gün boyunca taşıyan ayaklar gün sonunda en çok yorulan ve yıpranan bölgedir. Eğer gün sonunda şiddetli ayak ağrıları çekiyorsanız ağız gargarasını bir leğenin içinde dökerek ayaklarınızı içine sokun ve ayaklarınızı dinlendirmeye bırakın.