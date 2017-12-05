Meteoroloji’den yapılan son bilgilendirmede İstanbul’un bu gece yarısından itibaren karla karışık yağmurun etkisi altına girmesi bekleniyor. Öte yandan yapılan bir diğer tespitte İstanbul’da uzun yıllar sonrasında ilk defa Aralık ayının ilk haftasında kar etkili olmuş olacak.

Meteoroloji ve AKOM yeni hafta için yurt geneline uyarı üstüne uyarı yayınlamış ve Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olunmasını istemişti. Yapılan diğer bilgilendirmede ise İstanbulluların bu gece yarısında sürprize hazır olmaları oldu. Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın yarında etkisini devam ettirmesi beklenirken hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 10 derece altına düşmesi bekleniyor. Yarın tüm yurtta kar yağışının etkili olacağı bilgisi de yapılan uyarılar arasında yerini aldı.

GECE TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Yapılan uyarılarda İstanbulluların kar nedeniyle her zaman ulaşımda sıkıntı yaşadığı bu yüzdende gece kesinlikle trafiğe çıkmamaları gerektiği belirtildi. İstanbul’un yüksek kesimlerinde gece yarısından itibaren başlayarak ertesi günde etkisini gösterecek olan kar yağışının alçak kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

UZUN YILLAR SONRA BİR İLK

Önümüzdeki Cuma günü itibari ile hava sıcaklıklarının artmasının beklendiği belirtilirken bu gece başlayarak yarın da devam edecek olan kar yağışının uzun yıllar sonra bir ilk olacağı ve ilk defa Aralık ayının ilk haftasında kar yağışının görüleceği de belirtildi.