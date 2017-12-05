Bugün Dünya Kadın Hakları Günü, Fakat ülkemizdeki kadın cinayetleri dur durak bilmiyor. Bugün Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde evinden işine gitmek için çıkan 19 yaşındaki Ayşe, başından vurularak öldürüldü. Kızının cansız bedenini yerde gören baba, gözyaşlarına boğuldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için yola çıktığında, henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından başından vurularak öldürüldü. Saldırgan kayıplara karışırken, ölen genç kızın babası, kızının cesedi başında gözyaşı döktü.

İŞE GİTMEK İÇİN ÇIKMIŞTI

Olay, Muratlı'nın Kazımdirik Mahallesi 29'uncu Sokak üzerinde meydana geldi. Bu sokakta ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, işe gitmek için sabah 08.30’da evinden çıktı. Evden çok uzaklaşmamıştı ki, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından genç kız tek kurşunla başından vuruldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ayşe Öztürk, kanlar içinde yere yığılırken mahalle sakinleri silah sesi üzerine dışarıya çıktıklarında genç kızı yerde yatarken buldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrılırken, sağlık ekipleri ilk incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi için polis tarafından çalışma başlatıldı.

BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ayşe Öztürk'ün babası Raşit Öztürk olay yerine gelerek kızının cansız bedenini gördüğünde gözyaşlarına boğuldu. Diğer yandan Ayşe Öztürk’ün sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı. Öztürk, 'Ölüm haberimi duyduğunda tepkisini merak ettiğim çok insan var' yazmıştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen genç kızın akrabaları sinir krizi geçirirken, saldırganı öldüreceklerini söylemeleri de dikkat çekti.