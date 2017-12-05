İzmir’de Buca ilçesinde dehşete düşüren bir şiddet olayı meydana geldi. Uzun bir süredir karısına şiddet uyguladığı öğrenilen kocanın karısının üzerinde ne var ne yoksa çıkartarak oklava kırılana kadar dövdüğü oklavanın kırılmasıyla da tekme ve yumruklarla karısını dövmeye devam ettiği öğrenildi.

Olay, İzmir’in Buca ilçesinde meydana geldi. 30 yaşında olduğu öğrenilen S.C isimli bir kadının 36 yaşında olduğu öğrenilen kocası Uğur C. tarafından önce oklavayla daha sonrada tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdüğü öğrenildi.

KOCASINDAN SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

Uzun süredir kocasından şiddet gördüğü öğrenilen S.C isimli kadının daha fazla işkencelere dayanamayarak evi terk ettiği ve başka bir eve yerleşmeye karar verdiği bunun için de bir emlakçıyla anlaşmaya varmaya çalıştığı öğrenildi.

ÇIRILÇIPLAK SOYARAK OKLAVAYLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Alınan bilgilere göre, karısının emlakçı ile yazıştığını gören ve ayrı bir eve taşınacağını öğrenen koca eline aldığı oklavayla karısını vahşice darp etti. Karısını odaya sokarak çırılçıplak soyunduran gözü dönmüş kocanın elindeki oklava kırılıncaya kadar karısını dövdüğü oklava kırıldıktan sonra da tekme ve tokatlarla karısını dövmeye devam ettiği öğrenildi. Talihsiz kadının kendisini acımasızca döven kocasına karşı koymaya çalıştığı esnada parmaklarının kırıldığı öğrenildi. Karısının üzerinde oklava kıran vahşi adam daha sonra belindeki kemer ve tekme yumruklarla dövmeye devam ettiği öğrenildi. Olay sonrasında darp raporu alarak yanındaki bir yakını ile polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.