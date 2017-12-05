Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Kudüs çıkışının ardından İsrail küstah bir açıklamada bulundu. ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ diyen Erdoğan’ın bu net konuşması sonrasında İsrail, ‘Kudüs 3 bin yıllık Başkentimizdir’ şeklinde küstah açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir’ açıklaması sonrasında işgalci İsrail yine küstahlıkta sınır tanımadı. Erdoğan’ın açıklaması ardından İsrail Dışişleri Bakanı Emanuel Nahson’dan yapılan yazılı açıklamada, ‘Erdoğan tanısın veya tanımasın, Kudüs Yahudilerin 3 bin yıllık, İsrailin ise 70 yıllık Başkentidir.’ şeklinde ifadelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASINA KÜSTAH TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’le olan ilişkilerin kopabileceğine ve Kudüsün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğu konusuna değindi. Öte yandan Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıma kararı alacağına dair bazı haberler ortaya çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir kararın yalnızca Uluslararası hukuka değil insanlığa da vurulmuş bir darbe olacağını belirtti.

İSRAİL’DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs konusunda yaptığı açıklama sonrasında İsrail’den küstah bir açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda, Erdoğan’ın İsrail’e saldırmak için her fuırsatı değerlendirdiği belirtildi. Öte yandan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’ndan emir almayacaklarını söyledikleri öğrenilen İsrailli bazı yetkililerin İsrail’in egemen bir ülke olduğunu Kudüs’ünde Başkenti olduğunu söyledikleri öğrenildi. İsrail’den yapılan küstah açıklama sonrasında henüz Türkiye’den bir geri cevap gelmedi.