Türkiye’den Macaristan’a Halk Oyunları yarışması için giden ancak bir daha geri dönmeyerek iltica ettikleri öne sürülen 11 sporcuyla ilgili Macaristan’dan ilk açıklama geldi. Macaristan, kendilerine böyle bir iltica başvurusu yapılmadığı belirterek çıkan haberleri yalanladı.

Ankara’dan Macaristan’a 1 Kasım 2017 tarihinde Halk Oyunları yarışması için giden gri pasaportlu sporculardan 11’inin Macaristan’a iltica ettiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Macaristan’dan ortaya çıkan iddialara yalanlama geldi.

11 SPORCU ÜLKEYE GERİ DÖNMEDİ

Alınan bilgilere göre, Ankara’dan Macaristan’a giden 16 sporcudan 5’i Türkiye’ye geri dönerken 11 sporcunun Macaristan’a iltica ettiği öne sürülmüştü. Macaristan’ın başkenti Budapeş’teki etkinliğe katılmak için giden sporculardan 11’inin iltica ettiği haberi ülke gündemine bomba gibi düşerken Macaristan’dan kendilerine böyle bir iltica başvurusunun yapılmadığını açıklayarak haberlerin yalan olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

GÖÇMENLİK VE MÜLTECİ OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi, Türk grubunun üyeleri tarafından Macaristan’a böyle bir iltica başvurusunun yapılmadığı belirtildi.

SPOR BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ortaya atılan iddialar sonucunda Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nin 16 kişilik grubundan oluşan Macaristan ekibinin 5 Kasımdaki gösteri sonrasında ülkeye geri dönmeyerek Macaristan’a iltica ettiği öne sürülen 11 sporcu hakkında soruşturma başlattığı ve olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.