Meteoroloji ve AKOM’dan art arda gelen kar yağışı uyarısı sonrasında İstanbul’da Belediye ekipleri tedbir için harekete geçti. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama araçları ile ana yollara inerek hazır tutulduğu görüldü.

Günlerdir Meteoroloji ve AKOM tarafından art arda gelen kar yağışı uyarıları İstanbul Belediye ekiplerini harekete geçirdi. Belediye ekiplerinin kar yağışına karşı tedbir almak için kar küreme ve tuzlama araçları ile tedbir aldığı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için her şeyi hazırda tuttuğu öğrenildi.

KENTTE ÖNLEMLER ARTTI

Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava ile birlikte kar yağışı uyarıları İstanbul Belediyesini harekete geçirdi. Ekiplerin kentte birçok önlem aldığı öğrenildi. Özellikle de bu gece saatlerine dikkat çekilirken İstanbulluların herhangi bir kar yağışında olumsuz sonuçlarla karşılaşmaması için gerekli olan önlemleri aldıkları belirtildi.

KAR KÜREME ARAÇLARI İLE TUZLAMA ARAÇLARI YOLLARA İNDİ

İstanbul Belediyesi’nin olumsuz hava şartlarından dolayı kentte ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı harekete geçerek ekipleri yönlendirdiği ve kar küreme araçları ile tol tuzlama araçlarının ana yollara indiği görüldü. Ekiplerin gece boyunca alarmda olacağı ve oluşabilecek olumsuz hava şartlarına hemen müdahale edeceği belirtildi.