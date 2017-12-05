İstanbullulara günlerdir Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan kar yağışı uyarılarının ardından bir uyarıda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden geldi. İSKİ, İstanbullulara su saatlerinin donmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı kar uyarıları üzerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi de bir açıklama yaptı. Tahminen 8-16 derece azalacağı belirtilen hava sıcaklıklarının İstanbullulara üst üste uyarı yapılmasına neden olurken İSKİ’den de su sayaçlarına karşı dikkatli olma ve su sayaçlarının donabilme ihtimaline karşı korunması gerektiği açıklaması yapıldı.

HAVA SICAKLIKLASI SIFIR SANTİGRAT DERECEYE DÜŞECEK

İSKİ’den gelen açıklamada, hava sıcaklıklarının sıfır santigrat derecenin altına düşmesiyle su sayaçlarında don tehlikesi yaşanabileceği ve vatandaşların su sayaçlarına karşı tedbir almaları gerektiği belirtildi. Sayaçların donmalarını engelleme yükümlüsünün abone olduğu belirtilirken uyarıları yapılan kar için sayaçlarda donma tehlikesi yaşanabileceği bu yüzden düşen hava sıcaklıklarına karşı su sayaçlarının korunması gerektiği belirtildi. Abonelerin sayaçlarını soğuk hava ile temas etmeyecek hale getirmeleri ve kesinlikle yalıtım malzemeleri ile izole etmeleri gerektiği belirtildi. Eğer aboneler su sayaçlarında aldıkları tüm önlemlere rağmen sayaçlarında donma veya başka bir problemle karşılaşırsa mutlaka çağrı merkezinden yardım istemeleri de önemle belirtilen bir başka konu oldu. İstanbul’da su sayaçları ile ilgili yaşanacak sıkıntıların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezinden yardım alınabileceği belirtildi.