İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı. Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi kar yağışının henüz yeni başlamasına rağmen beyaza büründü. Kar, ardından gelen yağmurla erimeye başlarken, öğrenciler her yıl olduğu gibi aynı sorunun yanıtını aramaya başladı. İstanbul'da Okullar Tatil Olacak Mı? İstanbul’da kar ne kadar devam edecek?

Meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonuç verdi. İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Özellikle kuzey kesimlerde yüksekler beyaza büründü. Gündüz saatlerinden bu yana belediye ekipleri de kar hazırlığına girdi. Hatta ana yollara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirilerek ulaşımda aksama ya da kaza olmaması için önlemler alındı.

KAR KÜREME ARAÇLARI YOLLARA KONULDU

İstanbul için Meteoroloji tarafından günlerdir kar uyarısı yapılıyordu. Meteoroloji’nin tahminleri tuttu ve bu akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Belediye ekipleri de kar nedeniyle önlemlerini arttırdı. Ana yollarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tuzlama çalışması yaptı.

İSKİ SAYAÇLARA KARŞI UYARDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün bir açıklama yaparak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının 8 – 16 derece azalacağını belirtti. Mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıklar nedeniyle sayaçlar için önlem alınması istendi.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar yağışının başlaması ile birlikte İstanbul’da öğrenciler hemen internet üzerinden İstanbul’da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu konuda henüz Valilik’ten yapılan bir açıklama yok.