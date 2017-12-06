İstanbul’da başlayan karla karışık yağmur, beraberinde kazaları da getirdi. Mecidiyeköy viyadük üstünde kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. Kazada araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan karla karışık yağmur kazaya neden oldu. Mecidiyeköy viyadük üstünde bir araç kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolda da kısa süreli trafik oluşurken, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.