Sosyal medya, ABD’de yaşayan 22 yaşındaki Maison Vallance’ı konuşuyor. Genç adamı sosyal medyanın diline düşüren olay ise yaptığı fantezinin ardından bir anlık dikkatsizliği oldu. Genç adam, annesine bir fotoğraf gönderdi, ancak arkasındaki detayı unuttu.

Vallance’ın annesi geçtiğimiz günlerde oğluna hediye ettiği tişörtü görmek istedi. Genç de annesinin bu isteğini yerine getirerek, tişörtü kız arkadaşı Meghan’a giydirdi ve fotoğrafı annesine attı. Daha sonra da kız arkadaşının fotoğrafta çok sevimli göründüğünü düşünen Vallance, sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFA MESAJ YAĞDI

Genç adam, fotoğraftaki detayı ise sosyal medyadan kendisine binlerce mesaj geldikten sonra fark etti. Yatağın başında fantezi iplerini unutmuştu ve bu ipler de onu sosyal medyanın diline düşürmüştü. Genç adamın bu hatası onu sosyal medyada rezil etmekle de kalmadı, aynı zamanda kız arkadaşı da bu duruma tepki gösterdi.