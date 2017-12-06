Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı açıklamalar sonrasında harekete geçti ve avukatlarından Hüseyin Aydın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler giderek geriliyor. CBP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu açıklamalar dolayısıyla Kılıçdaroğlu hakkında Abkara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptıklarını belirtti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef almış ve Man Adası konusunu ortaya atmıştı. Dün yaptığı açıklamalarda 17-25 Aralık operasyonlarına değinen Kılıçdaroğlu, operasyondan 9 ay önce MİT tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Reza Zarrab dosyasının verildiğini söyleyerek, Reza Zarrab’a devletin bilgilerini kim verdi şeklinde soru yöneltmişti. MİT’in Erdoğan’a 3 sayfalık bir bilgi notu bıraktığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bu bilgilerin hepsini AK Parti hükümetinin verdiğini öne sürer. AK Parti hükümetine Türkiye Cumhuriyetine ihanet etti sözleriyle yüklenen Kılıçdaroğlu, devletin tüm sırlarını İranlı iş adamı Reza Zarrabla para karşılığında paylaştıklarını söyleyerek büyük iddialarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları sonrasında harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, tüm bu iddialar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.