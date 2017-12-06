İstanbullular dün akşam saatleri itibari ile kar yağışına teslim olmuştu. Mevsimin ilk kar yağışı İstanbul’a düşerken herkesin merak ettiği soruya cevap Meteoroloji’den geldi. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı bugün de etkisini gösterecek.

İstanbullular arka arkaya gelen uyarılar ardından gelen kar yağışı ile beyaza büründü. Dün akşam saatleri itibari ile başlayan kar yağışı etkisini gece saatlerinde de devam ettirdi. Kar yağışının ke kadar süreceği şeklindeki sorular araştırılmaya başlarken karın yaklaşık 2 santimetre kalınlığa ulaştığı görüldü.

KUZEY MARMARA OTO YOLU KARLA KAPLANDI

Günlerdir Meteoroloji’den yapılan kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinde mevsimin ilk karı İstanbul’a düştü. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının Kuzey Marmara Otoyolu’nun girişinde kar yağışının daha etkili olduğu görüldü.

BELEDİYE EKİPLERİ ALARMA GEÇMİŞTİ

Kar yağışı başlamadan hemen önce ana yollara inen belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçları ile alarma geçmişti. Dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrasında belediye ekiplerinin önlemlerini daha da arttırdığı öğrenildi. Sürücülerin kar yağışı nedeniyle trafikte zorluk çekmemesi ve olası kazaları engellemek için araçlara kar lastiği takmaları uyarıları da arka arkaya geldi.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Alınan bilgilere göre, İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre kar yağışı etkisini Cuma günü azaltacak ve yerini yağmura bırakacak.