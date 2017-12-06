İzdivaç programında ünlenen gelin adaylarından biri olan Solmaz hakkında ortaya çıkan iddiaları yeri yerinden oynattı. İzdivaç programındaki skandal halleri ile akıllara kazınan Solmaz, şimdilerde +18’lik görüntülerle iddiaların odağı oldu.

Show TV ekranlarında KHK kararı öncesinde yayınlanan izdivaç programında ünlenen ve skandallarla akıllara kazınan gelin adayı Solmaz, şimdilerde kendisine ait olduğu iddia edilen +18’lik görüntülerle gündemde.

SOLMAZ HAKKINDA SKANDAL İDDİALAR

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın bir dönem sundukları izdivaç programında şöhreti yakalayan Solmaz daha sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde başrol oynamıştı. Solmaz’a ait olduğu iddia edilen görüntülerde herkesin aklına kazınan Solmaz’ın arkadaşlarıyla birlikte +18’lik kelimeler kullandığı öne sürülüyor. Gelin adayının bu skandal görüntüleri elden ele dolaşıyor.

+18’LİK SÖZLERE TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Çok kısa bir süre de yaklaşık 250 bin kişi tarafından izlendiği söylenen görüntülerdeki +18’lik sözleri sarf edenin Solmaz olduğu iddia edilirken görüntüleri izleyenlerin hemen hemen hepsi gelin adayı Solmaz’ın bu sözlerini kınadı. Şimdi uzun süredir ortalıkta görülmeyen Solmaz’ın bu iddialarla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Solmaz en son izdivaç programında aşk yaşadığı Kaan’la beraber TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde başrol oynamış ve dizide bir roman kızına can vermişti. Dizinin final yapmasının ardından ekranlarda herhangi bir projeyle rol almamıştı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com