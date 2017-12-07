Gaziantep’te henüz 15 yaşında olan ve 5 ay önce evlendirilen Suriye uyruklu Yardi Yara’nın evinin mutfağında cansız bedenine ulaşıldı. Yardi Yara’nın ismi çocuk yaşta evlendirilen çocukların arasına yazıldı.

Gaziantep’te insanlıktan utandıran bir olay yaşandı. yaklaşık 5 ay önce 21 yaşında olan Fuat Abo ile evlendirilen 15 yaşındaki Suriye uyruklu Yardi Yara’nın evinin mutfağında ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Talihsiz kıza telefon açan ve ulaşamayınca evine giden ağabeyi kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

AĞABEYİ MUTFAKTA CESEDİNİ BULDU

Kardeşine ulaşamayan ağabeyin kız kardeşinin evlendikten sonra oturmaya başladığı eve giderek kendisinde bulunan yedek anahtarla evin kapısını açtığı ve içeri girdiğinde evin mutfağında 15 yaşındaki kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

KOCASININ İFADESİNE BAŞVURULDU

15 yaşında olan Suriye uyruklu Yardi Yara isimli kızı evinin mutfağında yerde yatarken bulan ağabeyinin hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği öğrenildi. 15 yaşındaki 5 aylık evli kızın cesedi sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Öte yandan polis ekipleri yaşanan olayla ilgili evde incelemelerde bulunurken Yardi Yara’nın 5 ay önce evlendiği 21 yaşındaki Fuat Abo’nun da polisler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.