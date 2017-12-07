ABD Başkanı Donald Trump’ın en son yaptığı açıklamada Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıdığını söylemesi tüm dünyada yankı bulmuş Müslümanlar açıklamaya sert tepki göstermişti. Peki, hem Filistin hem de İsrail’in Başkentimiz dediği Kudüs’ün Müslümanlar için önemi nedir? İşte Kudüs’ün İslam dinindeki yer ve önemi…

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs çıkışı sonrasında Müslümanlar ve tüm dünya Kudüs’ün İsrail’in Başkenti şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi ve Kudüs tüm dünyanın sıcak gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da konuya sert tepki gelirken Erdoğan’ın Kudüs’ün Müslümanların kırmızıçizgisi olduğunu söylediği öğrenildi. İşte Kudüs’ün İslam dünyası ve Müslümanlardaki yeri ve önemi…

KUDÜS’ÜN 3 BÜYÜK DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Kudüs, hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem de Museviler için oldukça önemli ve değerli bir yere sahiptir. Şimdilerde dünya gündeminde olan Kudüs, Ortadoğu’da dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak bilinmektedir. Hem Filistin’in hem de İsrail’in Başkentimiz dediği kent şimdilerde paylaşılamaz bir hal alsa da uluslararası toplumun Kudüs’ü herhangi bir yerin Başkenti olarak tanımadığı 3 Semavi din için kutsal kabul edilen bir yer olduğunu belirttiği biliniyor.

KUDÜS’ÜN MÜSLÜMANLAR VE İSLAM DİNİNDEKİ ÖNEMİ

3 Semavi din içinde kutsal olduğu bilinen Kudüs kentinin Sünni Müslümanlar için de yeri kutsaldır. Müslümanların üçüncü kutsal şehir olarak benimsedikleri Kudüs’ün Milattan sonra 610 yılında Kıble olduğu belirlenirken aynı zamanda Kur’ana göre de Hz. Muhammed’in Miraç’a 10 yılın ardından bu şehirde çıktığı belirtiliyor.