Şanlıurfa’da bir otomobilin okula gitmekte olan öğrencilerin arasına daldığı öğrenilirken kaza sonucunda 5 yaşındaki Gizemnur Akbulut’un hayatını kaybettiği yanında bulunan ağabeyinin ise yaralı şekilde kurtarıldığı öğrenildi.

Olay, Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan feci kazanın cadde üzerinde bir otomobil tarafından yaşandığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, 06 FG 8052 plakalı bir otomobilin İbrahim A. adlı kullanıcısı cadde üzerinde yoluna devam ederken iddialara göre ara sokaktan aniden çıktığı belirtilen başka bir otomobille çarpıştığı ve bu esnada kaldırımda yürüyen iki kardeşi altına aldığı öğrenildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Okula gitmek üzere kaldırımda yürümekte olan ana sınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Gizemnur Akbulut ile ağabeyi 12 yaşındaki M.A’nın arasına hızla dalan otomobil 5 yaşındaki minik Gizemnur’u altına alarak sıkıştırırken ağabeyi ise otomobil ile oradaki bir iş yerinin kepengi arasına sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çocukları kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden kurtarırken olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazedeleri hastaneye kaldırırken 5 yaşındaki Gizemnur Akbulut’un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yaralanan ağabeyi M.A’nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirlendi. Yaşanan kaza sonrasında küçük Gizemnur’dan geriye sadece kazada ayağından fırlayan ayakkabılarının kaldığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.