ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararı sonrasında dünya gündemi çalkalanırken tansiyonda giderek yükseldi. Hamas tarafından yapılan yeni İntifada çağrısı sonrasında İsrail’in askerlerini Batı Şeria’ya yığmaya başladığı öğrenildi.

ABD tarafından açıklanan Kudüs kararı sonrasında tansiyon giderek yükseliyor. Trump’ın Kudüs’ün İsrail Başkenti olduğunu ve bunu tanıdığını söylemesi ipler iyice gerdi ve Hamas tarafından İntifada çağrısı yapıldı. İsrail çağrı sonrasında Batı Şeria’ya askerlerini yığmaya başladı.

HIZLA ASKER SEVK EDİYORLAR

Filistin’de başlatılması beklenen İntifada çağrısı sonrasında İsrail ordusunun harekete geçtiği ve Batı Şeria’ya asker yığmaya başladığı öğrenildi. Dünya ajanslarının tümünde İsrail’in Batı Şeria’ya hızlı bir şekilde asker sevkiyatı yaptığı öğrenildi.

ASKER HAZIRDA BEKLETİLİYOR

Son yapılan İntifada çağrısının ardından askerlerini harekete geçiren İsrail ordusundan, Genelkurmay Başkanlığı ile değerlendirme yapıldığı ve Batı Şeria’da asker sayısını yükselttiği ve bölgeye ek taburlar gönderildiği belirtildi. Söz konusu İntifadaya karşı gözetme ve koruma sistemlerinin de kurulduğu belirtilirken askerlerin tüm gelişmelere hazır olması ve hazır şekilde beklemesi emirinin verildiği açıklaması yapıldı.

HAMAS ART ARDA İNTİFADA ÇAĞRILARI YAPIYOR

Yaşanan Kudüs olayları karşısında Hamas Siyasi Büro Başkanı tarafından büyük tepkiler geldiği ve ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail Başkenti olarak tanıması açıklamasının ardından yarından itibaren Hamas’ta yeni bir intifada başlatılması kararının alındığı belirtildi.