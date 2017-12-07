Arjantin’de görenlerin ve duyanların şaşkına döndüğü bir olay yaşandı. Tam 120 Km hızda giden bir arabanın şoför koltuğunda oturan bir adam aracın hızıyla birlikte yanındaki sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi. Yaşanan olay diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, Arjantin’de bir otoyolda meydana geldi. Otoyolda ilerleyen bir aracın hızı kadar içinde yaşananlarda görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 120 Km hızla giden aracın içindeki şoför ve yanındaki sevgilisinin cinsel ilişkiye girdiği anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

120 KM HIZDA CİNSEL FANTEZİ

Çekilen görüntülerde aracın şoför koltuğunda oturan bir adamın kucağında sevgilisinin oturduğu ve aracın son hızda gitmesine aldırış etmeden cinsel birliktelik yaşadıkları görüldü. Hayatlarını tehlikeye atan ancak hiçbir şeyi umursamayan çiftin bu anları diğer sürücüler tarafından kaydedilirken hızla giden aracın içindeki adamın görüntü çeken diğer sürücülere hareket çektiği görüldü. Yaşanan olay polis ekiplerine bildirilirken hızla giden aracın herhangi bir kaza olayına karışmadığı öğrenildi.

POLİS HER YERDE BU ÇİFTİ ARIYOR

Hızla giden araç içinde hiçbir şeyi umursamadan cinsel ilişkiye girdikleri görülen çiftin bu anları kayıt altına alınarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını riske sokan çiftin ülkeden büyük tepkiler aldığı ve polis ekiplerinin çifti her yerde aradığı öğrenildi.