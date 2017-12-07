ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararının ardından Filistin sokaklarında tansiyon bir hayli yükseldi. Verilen kararın ardından Kudüs’e sahip çıkan Filistinliler büyük bir direniş başlattı. Filistin’de başlayan direniş Gazze’de de büyük yankı uyandırdı. Gazze’de camilerden yapılan direniş çağrısı ise Türkiye’de 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayları ve halkın direnişini akıllara getirdi.

Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olarak tanınma açıklamasının ardından bölgede tansiyon bir hayli yükseldi. Filistinliler Kudüs’e sahip çıkmak için direniş başlatırken Gazze’de de Kudüs protestolarının başladığı öğrenilirken Gazze camilerinden direniş çağrıları yapıldığı öğrenildi.

GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere sert müdahaleler gösterdiği ve sokaklarda tansiyonun yüksek olduğu öğrenildi. İsrail askerlerinin sert müdahalelerinin ardından yaralı sayısının 49’a ulaştığı öğrenildi.

CAMİLERDEN DİRENİŞ ÇAĞRILARI YANKILANDI

Sokak ortasında İsrail askerlerine direniş gösteren Filistinli gençlerin İsrail askerleri ile çatıştığı görüldü. Filistinlilerin direnişi sürerken Gazze’de de camilerde ezan okuyan imamlar halkı direnişe davet ederek tüm halkı sokaklara davet etti. İmamların camiden yaptığı çağrılarda, ‘Kardeşlerim Allah’ın evi, Allah’a secde edilen, Peygamberin miraca yükseldiği mukaddes evimiz Mescid-i Aksa bizimdir, Filistinlilerindir.’ Şeklinde çağrılarda bulunarak herkesi sokaklara davet ettikleri görüldü.

TÜTKİYE’NİN 15 TEMMUZ’UNU HATIRLATTI

Gazze’deki camilerden yapılan direniş çağrıları Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz hain darbe gecesini akıllara getirdi. Hain gecede vatandaşlara camilerden okunan ezan ve selalarla vatandaşlar direnişe çağırılmış ve darbe halkın gücüyle püskürtülmüştü. O gece binlerce Filistinli de Türkiye’ye destek göstermek için sokaklara çıkarak direniş göstermişti.