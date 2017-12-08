Son olarak Kardeşim Benim 2 filminin çekimlerini gerçekleştiren ve filmleri vizyona giren yakın arkadaşlar Murat Boz ve Burak Özçivit arasında film krizi çıktığı öğrenildi. İddiaya göre, Kardeşim Benim 2 filminin gişelerde çakılması sonucunda ikili arasında kriz çıktığı ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in ünlü popçu Murat Boz’u sosyal medya hesabından takipten çıkardığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve şarkıcı Murat Boz, Kardeşim Benim 2 filmi için kamera karşısına geçmiş ve filmlerinin çekimlerini tamamlayarak vizyona sokmuşlardı. Ancak ikilinin filmlerinin başarısı bekledikleri gibi olmadı. İddialara göre, Burak Özçivit ikinci filmlerinin başarısız olmasının suçlusunu Murta Boz olarak gösterdi. Bu durum ikili arasında büyük bir kriz çıkarttı.

SADECE 420 BİN KİŞİ İZLEDİ

Alınan bilgilere göre, Kardeşim Benim 2 filmi 3 günde sadece 213 bin kişi tarafından izlendiği vizyona girdiği 2. haftada ise sadece 420 bin kişi tarafından izlendiği öğrenildi. Filmin gişede çakılmasının ardından Burak Özçivit’in durumdan Murat Boz’u sorumlu tuttuğu öğrenildi.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARTTILAR

Yapılan diğer iddialarda, başarılı oyuncu Burak Özçivit’in filmlerinin yurt içi ve yurt dışı galalarında yer almayan ve O Ses Türkiye çekimlerinden dolayı galalara katılamayan ünlü popçu Murat Boz’a fena bozuldu ve yakın arkadaşını takipten çıkarttı. Murat Boz ise kendisini takipten çıkaran arkadaşı Burak Özçivit’e aynı şekilde karşılık verdi ve o da yakın arkadaş olarak bilindiği Burak Özçivit’i takipten çıkarttı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com