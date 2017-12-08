Diyanet İşleri Başkanlığı verdiği son fetva ile yine şok etti. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun internet sitesine sorulan “SMS, faks, mektup ya da internet aracılığı ile imam nikahından boşanma olur mu sorusuna verdiği yanıt şaşkınlık yarattı. Diyanet, “SMS ile Boşanmak Caiz” dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) internet sitesinde verilen bir fetva şaşkına çevirdi. Bir kullanıcının "Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşanma geçerli midir?" sorusuna diyanet, “caizdir” yanıtını verdi.

SMS İLE BOŞANMAK CAİZ

İmam Nikahının bitmesi için bildiğimiz gibi erkek eşinin yüzüne karşı ‘seni boşadım, benden boş ol' demesi gerekiyordu. Fakat, Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) internet sitesinde verilen fetvada internet, faks, telefon, mektup ya da SMS yolu ile de bu sözlerin söylenmesi boşanmak için yeterli. Aynı sözlü olduğu gibi iletişim vasıtalarıyla da imam nikahından boşanmak mümkün. Eğer böyle bir mesaj aldıysanız, gönderen kişinin eşiniz olduğundan emin olmanız gerekiyor. Mesajı ya da mektubu aldığınız andan itibaren boşanma hükümleri başlıyor.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Diyanetin verdiği bu fetvanın ardından sosyal medyada ayağa kalktı. Sosyal medya kullanıcılar Diyanet’in verdiği bu fetvayı eleştirerek nikahları da SNS veya mail yolu ile kıydırmak gerektiğini söyledi. Baro Başkanı Metin Feyzioğlu ise sosyal medyadan yaptığı yorumda bunun bir rezalet olduğunu dile getirdi.